Международный олимпийский комитет анонсировал новые санкции против РФ

Международный олимпийский комитет (МОК) примет меры в 2017 году после изучения доклада Ричарда Макларена. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Глава комитета Томас Бах назвал данные этого доклада "шокирующими". Он заявил, что в 2016 году возникла угроза олимпийскому движению, и МОК намерен противостоять этой угрозе.

"Самая последняя угроза возникла после шокирующего доклада Макларена относительно допинга и допинговых манипуляций в РФ. Эти данные нанесли урон репутации и целостности спорта. Мы создали две комиссии, которые занимаются этим вопросом. Они дадут всем сторонам шанс быть услышанными, после чего МОК примет решение о дальнейших мерах и санкциях", — сказал Бах.

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Ричард Макларен обнародовал вторую часть своего доклада 9 декабря 2016 года. Это расследование касалось манипуляций с допинг-пробами во время Олимпиады в Сочи. По утверждению Макларена, несколько десятков проб российских спортсменов были вскрыты и, возможно, подменены.

После публикации доклада МОК объявил о расследовании в отношении 28 российских спортсменов, выступавших на Олимпиаде в Сочи. Также свои расследования начали международные спортивные федерации.