Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене

Украинка Элина Свитолина обыграла Шелби Роджерс из США во втором раунде теннисного турнира WTA в Брисбене (Австралия). Матч завершился со счетом 7:5, 2:6, 7:5. Об этом сообщает УНИАН.

Украинка с трудом одолела соперницу в первой партии. Только при счете 5:5 Свитолина сумела выиграть два гейма подряд и сделать лишний брейк - 7:5.

Во второй партии наша соотечественница уступила американке со счетом 6:2.

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Тем не менее, в третьем сете украинка вновь сумела навязать сопернице борьбу и выиграла точь-в-точь по сценарию первого - 7:5.

В четвертьфинале украинка встретится с победителем пары Ангелик Кербер (Германия) - Эшли Барти (Австралия), чей матч состоится в среду, 4 января.

Напомним, по итогам прошлого сезона Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которой удалось завершить год в топ-15 рейтинга WTA.