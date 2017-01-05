Украинская теннисистка Савчук сыграет в финале парного турнира в Китае

Украинская теннисистка Ольга Савчук (65-я в мировом парном рейтинге) сыграет в финале турнира WTA категории International с призовым фондом в $750 тыс., который проходит в Шэньчжэне (Китай). Об этом сообщает sportarena.com.

Украинка, играющая в паре с румынкой Ралукой Олару (74-я в мировом парном рейтинге), прошла в главный матч турнира без борьбы. Соперницы украинско-румынской пары Ракель Атаво (США) и И-Фань Сюй (Китай) снялись с турнира.

Ранее Савчук и Олару вышли в полуфинал, одержав победу над китайским дуэтом Чэнь Лянь (61) / Цзин-Цзин Лю (136). Поединок длился 1 час 41 минуту.

Соперницы украинско-румынского тандема по решающему раунду определятся завтра, 6 января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене

Дуэт Ольги и Ралуки имеет шанс завоевать второй титул за всю историю совместных выступлений – в 2008-м девушки уже становились чемпионками Ташкента.