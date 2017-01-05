Свитолина обыграла первую ракетку мира на турнире в Брисбене

В Брисбене (Австралия) завершился четвертьфинальный матч теннисного турнира серии WTA Premier, в котором украинка Элина Свитолина (14-й номер мирового рейтинга) обыграла сильнейшую теннисистку мира Анжелику Кербер из Германии. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 6:3.

В игре, которая продолжалась около двух часов, все решилось в концовке третьего сета, где украинка выиграла три гейма подряд. При счете 3:3 наша спортсменка уверенно взяла оба свои гейма, а решающим в сете и матче стал восьмой гейм партии, когда Свитолина сделала брейк на подаче соперницы.

В полуфинале Свитолина сыграет с Каролиной Плишковой, которая сегодня в своем матче 1/4 финала одолела Роберту Винчи – 3:6, 6:2, 6:2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская теннисистка Савчук сыграет в финале парного турнира в Китае

Напомним, Brisbane International Premier проходит в Брисбене (Австралия) с 1 по 7 января. Призовой фонд турнира составляет $890 тыс.