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Главная » Стиль жизни » Спорт » Украинского чемпиона мира по шашкам Аникеева дисквалифицировали на три года

Украинского чемпиона мира по шашкам Аникеева дисквалифицировали на три года

Украинского чемпиона мира по шашкам Аникеева дисквалифицировали на три года
Юрий Аникеев / Фото: shashki.com

Федерация шашек Украины выясняет, нет ли в этом решении "политики"

10.01.17 45
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Правление Международной федерации шашек (IDF) приняло решение во второй раз дисквалифицировать украинского чемпиона мира Юрия Аникеева - теперь уже на 3 года. 

Об этом сообщает Федерация шашек Украины. 

Решение было принято еще 16 декабря 2016 года, но обнародовано только сейчас, спустя почти месяц. 

В заявлении IDF отмечается: "Рассмотрены многократные случаи нарушения этического кодекса IDF (пункты 2.2.4 и 2.2.8) международным гроссмейстером Юрием Аникеевым (Украина) после его отстранения от чемпионата Европы по шашкам-64 2016 года. В соответствии с этическим кодексом IDF (пункт 3.7.) правление IDF приняло решение отстранить Юрия Аникеева (Украина) на три года до 15 декабря 2019 года от участия во всех соревнованиях, проводимых IDF. 

Решение руководства IDF не имеет цели преследования Юрия Аникеева за то, что он житель Украины и его политические убеждения, или устранения конкурента, как он неоднократно пытался представить в украинской прессе, комментируя свое отстранение от участия в чемпионате Европы по шашкам-64 2016 года в Тбилиси, Грузия. На чемпионате Европы в Грузии г-ну Аникееву были предложены варианты выхода из ситуации, разъяснена позиция IDF и необходимость соблюдать Этический кодекс. 

К сожалению после этого г-н Аникеев встал на путь лжи и оскорблений в СМИ. Еще раз было подчеркнуто, что Международная федерация шашек IDF за последние годы сделала большой шаг вперед по развитию шашек-64 и вышла на новый уровень проведения официальных соревнований. Взаимоотношения между Международной федерацией шашек IDF и участниками шашечных мероприятий регламентированы Уставом федерации и Этическим кодексом. Все участники мероприятий федерации имеют не только права, но и обязанности. Соблюдение корпоративной этики является необходимым условием для дальнейшего развития и продвижения шашек-64 в мире".  

Примечательно, что дисквалификация произошла через несколько дней после того, как на Чемпионате Украины в Днипре 11 декабря 2016 года международный гроссмейстер из Харькова Юрий Аникеев дважды стал чемпионом Украины - в классической и быстрой программе - и второй год подряд подтвердил статус лучшего спортсмена Украины в шашках-64.  

Сейчас Федерация шашек Украины и Министерство молодежи и спорта Украины изучают решение Международной федерации шашек, чтобы сделать официальное заявление. 

Еще в ноябре министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов назвал отстранение лучшего игрока Украины от участия в Чемпионате Европы по шашкам-64 в Грузии спортивным терроризмом и  нарушением  Европейской Конвенции о правах человека (пункт 10 - "Свобода слова"). 

Ни на одно официальное обращение ФШУ и Юрия Аникеева к руководителю IDF Владимиру Лангину (Россия) привести конкретные факты, которые стали основой дисквалификации, так и не было получено официального ответа.

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