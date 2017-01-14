Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Спорт » Украинка Савчук победила в парном теннисном турнире WTA International

Украинка Савчук победила в парном теннисном турнире WTA International

Украинка Савчук победила в парном теннисном турнире WTA International
Ольга Савчук и Ралука Олару / Фото: Getty Images

Ольга Савчук играла в паре с румынской теннисисткой

14.01.17 24
0000

Украинская теннисистка Ольга Савчук и Ралука Олару стали победительницами парного турнира WTA International в Хобарте (Австралия). Об этом пишет xsport.ua.

В финале украинско-румынский дуэт оказался сильнее Габриэлы Дабровски из Канады и Ян Чжаоcюань из Китая – 0:6, 6:4, 10:5.

Матч продолжался 1 час и 16 минут. За это время Савчук и Олару на двоих подали один эйс и допустили 4 двойных, реализовав при этом 1 брейк-поинт из 5-ти. У Дабровски и Чжаоcюань – одна подача навылет и одна ошибка при вводе мяча в игру. Кроме того, китаянка и канадка трижды брали геймы на приеме.

Напомним, для Савчук и Олару это уже второй финал подряд. Неделю назад в решающем матче соревнований Шэньчжэне украинка и румынка проиграли. Для Ольги Савчук это первая победа на турнире WTA с 2014 года.

В последний раз украинка завоевывала титул на турнире в Катовице вместе с соотечественницей Юлией Бейгельзимер.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
На Львовщине стартовал Кубок мира по паралимпийским лыжным гонкамКриштиану Роналду стал лучшим футболистом года по версии ФИФАФИФА назвала лучшую команду года

Читайте также на focus.ua

Новости партнеров

Loading...
Топ-10
  1. Страна на разломе. Как Богдан Логвиненко знакомит украинцев с Украиной 4185
  2. Как по маслу.10 событий и персон, ставших символами 2016 года 3549
  3. Человек в скафандре. Как спорить с пропагандистом Кремля 14342
  4. Мир стабилен и прекрасен. Просто от этого рано или поздно умираешь, — Сергей Жадан 8866
  5. Новости с востока. Каких неприятностей ждать Украине от России в 2017 году 9547
  6. Гонка на выживание. Каким будет для Украины четвёртый год независимости 7237
  7. Знай наших. Как украинские таланты пригодились на Западе 2549
  8. "Разве Украина не вместе с Россией?" — спрашивают голландцы, — Ольга Куприянова 12280
  9. Беглецы от "русского мира". Чем живут и что чувствуют переселенцы из Донбасса 8098
  10. Осторожно, дети. Как воспитать ребёнка и стать для него опорой 2764
  1. Россия имеет такое же отношение к Киевской Руси, как тюбетейка хана Узбека к Владимиру Мономаху, – Свирид Опанасович 13638 / 33820
  2. На правительство Нидерландов подали в суд, чтобы помешать ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС 11603 / 13233
  3. Кичащиеся имперским прошлым народы после развала империй обычно впадают в ничтожество, – Свирид Опанасович 8694 / 10051
  4. Розенко анонсировал два повышения пенсий в 2017 году 5577 / 6221
  5. Глава МИД Канады отвергла предложение Москвы отменить ей запрет на въезд 4126 / 4538
  6. Летучие мыши-вампиры в Бразилии распробовали кровь людей, – ученые 2817 / 3301
  7. В Укрпочте заявили, что принимают все коммунальные платежки, кроме одной 2299 / 2544
  8. В пятницу НБУ испытал новый способ удержать гривну от падения 1692 / 2250
  9. Ликвидация. Как в Украине подготовили плацдарм для налогового террора 1592 / 5133
  10. В Минобороны опровергли захват боевиками военных и техники ВСУ под Донецком 1460 / 1675
  1. Россия имеет такое же отношение к Киевской Руси, как тюбетейка хана Узбека к Владимиру Мономаху, – Свирид Опанасович 225 / 33820
  2. Кичащиеся имперским прошлым народы после развала империй обычно впадают в ничтожество, – Свирид Опанасович 125 / 10051
  3. Клюнуть и растереть. 9 картин, героем которых стал петух — символ 2017 года 34 / 1419
  4. На правительство Нидерландов подали в суд, чтобы помешать ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС 26 / 13233
  5. Ликвидация. Как в Украине подготовили плацдарм для налогового террора 22 / 5133
  6. Глава МИД Канады отвергла предложение Москвы отменить ей запрет на въезд 18 / 4538
  7. Студенты-переселенцы имеют право на социальную стипендию, – Кабмин 11 / 628
  8. Российские волонтеры идентифицировали более 850 погибших в Донбассе граждан РФ 8 / 408
  9. Обама досрочно продлил санкции против РФ еще на год 8 / 1416
  10. Европейский трейдер Engie начал прямые поставки газа в Украину 7 / 1141
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.