Украинка Савчук победила в парном теннисном турнире WTA International

Украинская теннисистка Ольга Савчук и Ралука Олару стали победительницами парного турнира WTA International в Хобарте (Австралия). Об этом пишет xsport.ua.

В финале украинско-румынский дуэт оказался сильнее Габриэлы Дабровски из Канады и Ян Чжаоcюань из Китая – 0:6, 6:4, 10:5.

Матч продолжался 1 час и 16 минут. За это время Савчук и Олару на двоих подали один эйс и допустили 4 двойных, реализовав при этом 1 брейк-поинт из 5-ти. У Дабровски и Чжаоcюань – одна подача навылет и одна ошибка при вводе мяча в игру. Кроме того, китаянка и канадка трижды брали геймы на приеме.

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Напомним, для Савчук и Олару это уже второй финал подряд. Неделю назад в решающем матче соревнований Шэньчжэне украинка и румынка проиграли. Для Ольги Савчук это первая победа на турнире WTA с 2014 года.

В последний раз украинка завоевывала титул на турнире в Катовице вместе с соотечественницей Юлией Бейгельзимер.