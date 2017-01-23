Лучшим украинским клубом в истории Лиги чемпионов оказалось киевское "Динамо"

Лучшей командой в истории турнира стал мадридский "Реал"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составил сводную турнирную таблицу за всю историю Лиги чемпионов.

Киевское "Динамо" заняло 21-е место, а донецкий "Шахтер" - 26-е, сообщается в Twitter УЕФА.

Командам за каждую победу в турнире начислялось два очка, а за ничью - одно.

На счету "Динамо" за все годы выступлений в турнире 29 побед, 27 ничьих и 53 поражения - 85 очков, у "Шахтера" - 26 побед, 13 ничьих и 35 поражений - 65 баллов.

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Лучшей командой в истории ЛЧ является мадридский "Реал" (319), который на 5 очков опережает своего извечного соперника "Барселону" - 314.

В 10-ку лучших также входят "Бавария", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Ювентус", "Милан", "Челси", "Порту" и "Лион".

Напомним, финал Лиги Чемпионов 2017-2018 годов пройдет в Киеве.