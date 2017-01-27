Украинская биатлонистка выиграла "золото" на чемпионате Европы

Украинская биатлонистка Юлия Джима победила в спринтерской гонке на чемпионате Европы по биатлону в польском городе Душники-Здруй. Об этом сообщает Громадське.

Украинка финишировала с первым результатом в спринтерской гонке на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. "Серебро" и "бронзу" получили россиянки - Светлана Слепцова и Ирина Старых.

Что касается других представительниц украинской сборной, то Юлия Журавок завершила выступление 21-й, Яна Бондарь - 24-й из 90 биатлонисток.

Напомним, команда Украины заняла первое общекомандное место по итогам домашнего этапа Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону среди паралимпийцев, который проходил в января 2016 года в Яворове (Львовская область).