14-летняя украинская теннисистка выиграла Australian Open

Украинская теннисистка Марта Костюк стала победительницей открытого чемпионата Австралии-2017 среди юниоров в Мельбурне. Об этом сообщает Укринформ.
28 января в финальном поединке Australian Open 14-летняя киевлянка за 1 час 55 минут переиграла первую "ракетку" турнира швейцарку Ребеку Масарову – 7:5, 1:6, 6:4.
Марта Костюк третьей среди украинских теннисистов завоевала трофей на юниорских соревнованиях серии Большого Шлема (Grand Slam). В 1991 году победителем Roland Garros стал 17-летний киевлянин Андрей Медведев, а в 2010-м на этом же турнире в столице Франции Париже выиграла 15-летняя харьковчанка Элина Свитолина.