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Главная » Стиль жизни » Спорт » 14-летняя украинская теннисистка выиграла Australian Open

14-летняя украинская теннисистка выиграла Australian Open

14-летняя украинская теннисистка выиграла Australian Open
Марта Костюк / Фото: ausopen.com

Марта Костюк стала победительницей открытого чемпионата Австралии-2017 среди юниоров

28.01.17 886
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Украинская теннисистка Марта Костюк стала победительницей открытого чемпионата Австралии-2017 среди юниоров в Мельбурне. Об этом сообщает Укринформ.

28 января в финальном поединке Australian Open 14-летняя киевлянка за 1 час 55 минут переиграла первую "ракетку" турнира швейцарку Ребеку Масарову – 7:5, 1:6, 6:4.

Марта Костюк третьей среди украинских теннисистов завоевала трофей на юниорских соревнованиях серии Большого Шлема (Grand Slam). В 1991 году победителем Roland Garros стал 17-летний киевлянин Андрей Медведев, а в 2010-м на этом же турнире в столице Франции Париже выиграла 15-летняя харьковчанка Элина Свитолина.

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