Украинка Джима завоевала серебро чемпионата Европы по биатлону в гонке преследования

Юлий Джима отстала от победительницы на 19,8 секунды

В польском Душники-Здруй завершилась женская гонка преследования чемпионата Европы по биатлону, где украинка Юлия Джима завоевала серебряную медаль. Об этом сообщает УНИАН.

Джима, которая стартовала первой с полуминутным преимуществом над ближайшими соперницами, допустила по ходу гонки два промаха на огневых рубежах в "стойке" и финишировала с отставанием от победительницы в 19,8 секунды.

Чемпионкой Европы стала россиянка Ирина Старых с результатом 30 минут 04.4 секунды (0 промахов), третье место – у еще одной россиянки Светланы Слепцовой (32,1 секунды).

Чемпионат Европы по биатлону проходит в Польше с 24 по 29 января 2017 года.