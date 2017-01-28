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Главная » Стиль жизни » Спорт » Украинские футзалисты сыграли вничью с семикратными чемпионами Европы

Украинские футзалисты сыграли вничью с семикратными чемпионами Европы

Украинские футзалисты сыграли вничью с семикратными чемпионами Европы
Фото: Sport.ua

В киевском Дворце спорта прошел матч с командой Испании

28.01.17 73
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Национальная сборная Украины по футзалу сыграла в субботу в киевском Дворце спорта вничью первый из двух товарищеских матчей с командой Испании - 1:1 (1:1).

Мячи забили Николай Белоцерковец (сборная Украины) и Хоселито Фернандес (сборная Испании). На 38-й минуте испанец Рафа Усин не реализовал пенальти, сообщает Укринформ.

До этого команды провели 13 поединков (2 из них - товарищеские), и во всех побеждали пиренейцы, которые являются действующими чемпионами Европы. Всего же испанцы выиграли семь континентальных первенств из десяти. 

Матч прошел на новом современном футзальном покрытии, которое Федерация футбола Украины приобрела по программе УЕФА "Хет-трик".

Повторно украинская и испанская команды предстанут перед болельщиками столичного Дворца спорта в воскресенье, 29 января. Начало - в 15.00. 

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