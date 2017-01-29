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Главная » Стиль жизни » Спорт » Украинские биатлонисты заняли третье место в смешанной эстафете чемпионата Европы

Украинские биатлонисты заняли третье место в смешанной эстафете чемпионата Европы

Украинские биатлонисты заняли третье место в смешанной эстафете чемпионата Европы
Фото: rodniknews.in.ua

Золотые медали получили россияне, серебряные – норвежцы

29.01.17 56
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В польском Душники-Здруй завершилась смешанная эстафетная гонка чемпионата Европы по биатлону, где сборная Украины завоевала 3-е место и бронзовые награды. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В составе украинской команды выступили: Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Александр Жирный и Руслан Ткаленко.

Наиболее проблемным для нашей команды стал второй этап, где выступала олимпийская чемпионка Юлия Джима. На стрельбе в положении стоя она не смогла восемью патронами выбить пять мишеней и вынуждена была преодолеть штрафной круг. Впрочем, партнеры по команде стреляли уверенно и принесли команде 3-е место.

В упорнейшей борьбе за серебряную медаль украинцы уступили команде Норвегии 0,7 секунды, с которой шли вместе после последнего огневого рубежа.

Чемпионом Европы в этом виде программы стала команда России, преодолевшая дистанцию за 1 час 12 минут 26,0 секунды.

Напомним, чемпионат Европы по биатлону проходил в Польше с 24 по 29 января 2017 года.

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