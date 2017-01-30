"Шахтер" пообещал скидку в 20 % на билеты болельщикам из Донбасса

"Шахтер" официально заявил о переезде в Харьков, где будет проводить домашние матчи европейских кубков, Премьер-лиги и Кубка Украины.

Как сообщает официальный сайт донецкого клуба, лидер чемпионата Украины заключил договор с областным спортивным комплексом "Металлист", арена которого и станет своей для "горняков".

Контракт действует до конца этого года. Клуб возьмет на себя все затраты по уходу за газоном стадиона, тогда как команда продолжит базироваться в Киеве и тренироваться в Святошино.

"Матчи, которые мы провели в Харькове, подтвердили, что в этом регионе у нас есть много болельщиков "Шахтера". Мы благодарны властям города и области, а также ФФУ за возможность выступать на стадионе "Металлист". Это позволит нам быть ближе к своим болельщикам, и я убежден, что мы сможем порадовать их красивой игрой и хорошими результатами", - заявил генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин.

Кроме того, "Шахтер" откроет в Харькове и области широкую сеть реализации билетов, а болельщики из Донбасса получат скидку 20 процентов.

Напомним, ранее генеральный директор Шахтера Сергей Палкин сообщил о том, что команда не собирается переезжать в Харьков из-за того, чтобы ее не обвинили в стремлении заменить местный "Металлист". По словам функционера, стратегия клуба - играть в как можно большем количестве городов, особенно там, где не проводятся матчи. По словам руководителя "горняков", это их единственный путь в ситуации, когда пришлось покинуть Донецк в связи с боевыми действиями.