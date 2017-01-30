Анастасия Меркушина объяснила, что она и другие члены сборной Украины по биатлону покинули пьедестал во время исполнения российского гимна на чемпионате Европы в Польше из-за ошибки организаторов.

Об этом сообщает "Обозреватель".

"Ничего особенного не произошло. Просто перепутали трек. Просто вместо музыки поставили гимн, а там его и не должно было быть. Вот и растерялись. Гимн включают только на медальной церемонии, а это была цветочная. Нам всем недвусмысленно организатор показал на выход с подиума. Мы начали спускаться еще до начала музыки. Никакой сенсации здесь нет!" – заявила Меркушина.

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Напомним, в составе украинской команды выступили: Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Александр Жирный и Руслан Ткаленко.

Наиболее проблемным для нашей команды стал второй этап, где выступала олимпийская чемпионка Юлия Джима. На стрельбе в положении стоя она не смогла восемью патронами выбить пять мишеней и вынуждена была преодолеть штрафной круг. Впрочем, партнеры по команде стреляли уверенно и принесли команде 3-е место.

В упорнейшей борьбе за серебряную медаль украинцы уступили команде Норвегии 0,7 секунды, с которой шли вместе после последнего огневого рубежа.

Чемпионом Европы в этом виде программы стала команда России, преодолевшая дистанцию за 1 час 12 минут 26,0 секунды.

А во время церемонии награждения призеров смешанной эстафеты в польском городе Душники-Здруй все украинские спортсмены, которые заняли в гонке третье место, покинули пьедестал, как только включили гимн России. Спустя всего несколько секунд их примеру последовали и россияне.