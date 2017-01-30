Студенты Украины завоевали первые медали на Универсиаде-2017

Сноубордисты Аннамари Данча и Александр Белинский завоевали первые награды для Украины на XXVIII Всемирной зимней Универсиаде в Алматы (Казахстан). Об этом сообщает Укринформ.

Данча выиграла "серебро" в параллельном слаломе, а Белинский стал бронзовым призером в дисциплине параллельный гигантский слалом.

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В Алматы Украину представляет 61 спортсмен (биатлон, лыжные гонки, сноуборд, горнолыжный спорт, фигурное катание, прыжки на лыжах с трамплина, шорт-трек, лыжный фристайл, лыжное двоеборье, конькобежный спорт).

Всемирные зимние студенческие игры-2017 продлятся до 8 февраля.

Напомним, на прошлой зимней Универсиаде в Испании и Словакии в 2015 году украинские атлеты-студенты завоевали 5 наград: два "золота", одно "серебро" и две "бронзы".