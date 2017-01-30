Украинка вошла в ТОП-10 юниорского рейтинга Международной теннисной федерации

Победительница Открытого чемпионата Австралии среди юниорок 14-летняя украинка Марта Костюк поднялась сразу на десять позиций и заняла 7-е место в рейтинге Международной теннисной федерации. Об этом сообщает Укринформ.
В топ-100 рейтинга находятся еще четыре украинки. Ровенчанка Катарина Завацкая занимает 19-ю позицию, одесситки Даяна Ястремская и Александра Андреева разместились на 24-й и 51-й строчках соответственно. Киевлянка Анна Лагуза - 97-я.
Среди украинских теннисистов-юниоров наилучшие показатели имеет 17-летний дончанин Никита Маштаков (33-е место) и 16-летний киевлянин Георгий Кравченко (56-е).
Напомним, украинская теннисистка Марта Костюк стала победительницей открытого чемпионата Австралии-2017 среди юниоров в Мельбурне.