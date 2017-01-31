Украинский сноубордист выиграл третью "бронзу" на Всемирной Универсиаде

Сноубордист Александр Белинский завоевал третью бронзовую медаль для украинской команды на XXVIII Всемирной зимней Универсиаде в Алматы (Казахстан). Об этом сообщает Укринформ.
Для спортсмена это вторая награда, полученная им на студенческих играх. В целом активе сборной Украины уже четыре награды – одно "серебро" и три "бронзы".
На этот раз Белинский занял третье место в гигантском слаломе, опередив в малом финале россиянина Владислава Хурамшина.
В финале поляк Оскар Квятковский уступил россиянину Богдану Богданову.
Напомним, 30 января Белинский стал бронзовым призером в дисциплине параллельный гигантский слалом.
Всемирные зимние студенческие игры-2017 продлятся до 8 февраля.