Претензии Милевского к киевскому "Динамо" на 1,2 млн евро ФФУ отклонила

Экс-футболист столичного клуба имеет право обжаловать решение Федерации футбола Украины в Спортивном арбитражном суде в Лозанне

Палата споров Федерации футбола Украины назвала неправомерными претензии нападающего Артема Милевского к своему бывшему клубу, "Динамо", на сумму в 1,2 млн евро.

Об этом сообщает Sport Arena.

Теперь футболист имеет право обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Будет ли нападающий российского "Тосно" это делать - пока неизвестно.

Напомним, в декабре 2016 года Милевский заявил, что президент киевского клуба Игорь Суркис отказался выплачивать игроку задолженность в размере 1,5 миллиона долларов.

Также украинский форвард добавил, что в связи с этой ситуацией решил подавать в суд на бывшего работодателя.

Ранее Милевский подал жалобу в ФФУ по поводу задолженности перед ним со стороны "Динамо".

Согласно его заявлению, киевский клуб не выплатил ему 1,4 миллиона долларов из-за невыплаты трех зарплат и подъемных во время ухода из команды в 2013 году.