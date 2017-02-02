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Главная » Стиль жизни » Спорт » Украинка Бондарь выиграла "серебро" на Всемирной Универсиаде

Украинка Бондарь выиграла "серебро" на Всемирной Универсиаде

Украинка Бондарь выиграла "серебро" на Всемирной Универсиаде
Фото Укринформ

Наша биатлонистка уступила золотую медаль казахской спортсменке

02.02.17 53
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Биатлонистка Яна Бондарь пополнила серебряной медалью копилку сборной Украины на XXVIII Всемирной зимней Универсиаде в Алматы (Казахстан). Об этом сообщает Укринформ.

Бондарь боролась за "золото", однако два штрафных круга в спринтерской гонке на 7,5 км не позволили Яне опередить представительницу Казахстана Галину Вишневскую, которая с одним кругом штрафа пришла к финишу на 23 секунды быстрее украинки.

Третьей стала Анастасия Егорова. Россиянка в споре за "бронзу" опередила нашу сумчанку Юлию Журавок, которой не хватило на финише 14 секунд.

Бронзовый призер Всемирной Универсиады в 15-километровой индивидуальной гонке Надежда Белкина в этот раз заняла 6-е место, Юлия Бригинец показала 9-й результат, Мария Кручова – 17-й, Яна Пустовалова – 19-й.

В активе сборной Украины уже 5 наград – два "серебра" и три "бронзы".

Напомним, Всемирные зимние студенческие игры-2017 продлятся до 8 февраля.

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