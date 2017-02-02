Украинка Бондарь выиграла "серебро" на Всемирной Универсиаде

Биатлонистка Яна Бондарь пополнила серебряной медалью копилку сборной Украины на XXVIII Всемирной зимней Универсиаде в Алматы (Казахстан). Об этом сообщает Укринформ.

Бондарь боролась за "золото", однако два штрафных круга в спринтерской гонке на 7,5 км не позволили Яне опередить представительницу Казахстана Галину Вишневскую, которая с одним кругом штрафа пришла к финишу на 23 секунды быстрее украинки.

Третьей стала Анастасия Егорова. Россиянка в споре за "бронзу" опередила нашу сумчанку Юлию Журавок, которой не хватило на финише 14 секунд.

Бронзовый призер Всемирной Универсиады в 15-километровой индивидуальной гонке Надежда Белкина в этот раз заняла 6-е место, Юлия Бригинец показала 9-й результат, Мария Кручова – 17-й, Яна Пустовалова – 19-й.

В активе сборной Украины уже 5 наград – два "серебра" и три "бронзы".

Напомним, Всемирные зимние студенческие игры-2017 продлятся до 8 февраля.