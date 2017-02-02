Украинскую призершу чемпионата мира по легкой атлетике дисквалифицировали на 4 года из-за допинга

Призершу чемпионата Европы и мира и многократную рекордсменку Украины по легкой атлетике Людмилу Оляновскую сняли со всех соревнований на 4 года за положительную допинг-пробу. Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

"Дисквалифицировать Людмилу Оляновскую на четыре года соответственно и отстранить от участия в спортивных соревнованиях, начиная с 30 ноября 2015 года и до 29 ноября 2019 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, аннулируются все результаты соревнований, в которых брала участие спортсменка показанные в период с 09 ноября 2015 года по 30 ноября 2015 года.

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В свою очередь Оляновская прокомментировала свою дисквалификацию и сообщила, что не принимала никаких запрещенных веществ.

"Ситуация довольно абсурдная. Люди, которые знаются на спорте, это хорошо понимают. В моей допинг-пробе, взятой во время учебно-тренировочного сбора, не в соревновательный период, нашли метан. Это анаболический стероид, который никоим образом не может помочь в развитии выносливости и завоевании медалей по спортивной ходьбе. Да и если посмотреть на меня, то видно, что ни бороды, ни мышц, как у бодибилдера, у меня и близко нет. Более того, этот препарат прошлого века, очень легко обнаружить. И нужно быть полным болваном, чтобы его употреблять", - сказала она.

Напомним, Людмила Оляновская на чемпионате мира в Пекине в 2015 году выиграла бронзовую медаль по спортивной ходьбе на 20 км. Годом ранее на чемпионате Европы в Цюрихе она была второй. Ей принадлежит национальный рекорд Украины на этой дистанции.