В оккупированном Донбассе решили создать словарь "донецкого региолекта"

Лингвисты, оставшиеся в Донецке после того, как филологический факультет ДонНУ переехал в Винницу, решили создать словарь "донецкого региолекта", в котором будут размещены местные жаргоны, просторечия и городские говоры. Об этом сообщает Радио Свобода.

На этот проект выделил деньги фонд "Русский мир".

Студенты и преподаватели под руководством профессора Вячеслава Теркулова планируют собирать и анализировать русскоязычные тексты местного происхождения.

"Затем мы хотим составить словарь "донецкого региолекта". Не секрет, что у нас есть огромное количество слов, которые непонятны жителям других территорий, в частности "тремпель", "тормозок". Нас также интересуют неофициальные городские наименования, например, Щетинино – Щетка, Южный вокзал – Яма", – рассказал Теркулов.

Напомним, ассоциация учителей литературы и русского языка предложила создать в России лингвистическую полицию для защиты от засилья иностранных слов.