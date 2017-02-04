Свитолина вышла в финал турнира WTA в Китае

Первая "ракетка" Украины и 13-й номер мировой классификации Элина Свитолина вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) International Taiwan Open в Тайбэе (Китай) с призовым фондом $250 тысяч. Об этом сообщает Укринформ.

В полуфинале 4 февраля харьковчанка за 1 час 8 минут уверенно обыграла 93-ю "ракетку" мира Мэнди Минеллу из Люксембурга – 6:3, 6:2,.

В финале International Taiwan Open, который состоится завтра, 5 февраля, Свитолина встретится с 71-м номером мирового рейтинга китаянкой Пэн Шуай, которая со счетом 6:4, 6:2 взяла верх над Луцией Шафаржовой из Чехии (55).