Украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин 4 февраля выиграли золотые награды на XXVIII Всемирной зимней Универсиаде в Алматы (Казахстан). Об этом сообщает Укринформ.
Назарова и Никитин после успешно выполненного короткого танца выиграли соревнования и в произвольной программе, заняв первое место с суммой 165,62 балла.
Серебряными призерами стали россияне София Евдокимова и Егор Блазин (156,96). В споре за "бронзу" танцевальный дуэт из Германии Шари Кох – Кристиан Нюхтерн (154,00) опередил своих соотечественников Катарину Мюллер и Тима Дика (141,22).
В активе сборной Украины на Всемирной Универсиаде в Алматы уже 7 наград – 2 "золота", 2 "серебра" и 3 "бронзы".
Всемирные зимние студенческие игры-2017 продлятся до 8 февраля.