НОК предложил украинцам выбрать спортивного героя года

Национальный олимпийский комитет Украины в одиннадцатый раз проводит Всеукраинскую церемонию награждения лучших спортсменов года.
Проголосовать за участников "Герои спортивного года" можно на сайте НОК с 6 по 15 февраля включительно.
Лучших спортсменов выберут путем тайного голосования Украинской Академией спорта, куда входят легенды спорта, а также "народным выбором", где победителя смогут выбирать болельщики и любители спорта.
Конкурс "Герои спортивного года" назван национальным спортивным "Оскаром".
Претенденты в номинации "Лучший спортсмен года"-2016:
АБРАМЕНКО АЛЕКСАНДР – победитель Кубка мира и обладатель Малого Хрустального Глобуса по фристайлу (лыжная акробатика)
БЕЛЕНЮК ЖАН – серебряный призер Олимпийских игр, чемпион Европы по греко-римской борьбе (85кг)
БОНДАРЕНКО БОГДАН – бронзовый призер олимпийских игр по легкой атлетике (прыжки в высоту)
ВЕРНЯЕВ ОЛЕГ – чемпион и серебряный призер олимпийских игр по спортивной гимнастике (упражнения на брусьях, многоборье), чемпион и серебряный призер чемпионата Европы (опорный прыжок, упражнения на брусьях)
КУЛИШ СЕРГЕЙ – серебряный призер олимпийских игр по пулевой стрельбе (пневматическая винтовка, 10 м)
СЕМЕНОВ СЕРГЕЙ – бронзовый призер чемпионата мира по биатлону (спринт), обладатель малого хрустального глобуса (индивидуальные гонки)
ТИМОЩЕНКО ПАВЕЛ – серебряный призер олимпийских игр по современному пятиборью
ЧЕБАН ЮРИЙ – чемпион олимпийских игр по гребле на каноэ (200м)
Претенденты в номинации "Лучшая спортсменка года"-2016:
БАСОВА ЛЮБОВЬ – чемпионка Европы по велотреку (кейрин), призер этапов Кубка мира
ДЕХА ИРИНА – чемпионка Европы по тяжелой атлетике (75 кг)
КОСТЕВИЧ ЕЛЕНА – чемпионка Европы по пулевой стрельбе, бронзовый призер Финала Кубка мира (пневматический пистолет)
МАРЧЕНКО ВЕРОНИКА – чемпионка Европы по стрельбе из лука в индивидуальном и командном первенствах
ПРИЩЕПА НАТАЛЬЯ – чемпионка Европы по легкой атлетике (бег на 800 м)
ПРОКОПЧУК ЮЛИЯ – чемпионка Европы по прыжкам в воду (вышка, 10 м)
РИЗАТДИНОВА АННА – бронзовый призер Олимпийских игр, бронзовый призер чемпионата Европы по художественной гимнастике
ХАРЛАН ОЛЬГА – серебряный призер Олимпийских игр по фехтованию на саблях в командном первенстве, бронзовый призер в индивидуальном первенстве, бронзовый призер чемпионата Европы в индивидуальном и командном первенствах.
Проголосовать за конкурсантов можно ЗДЕСЬ.