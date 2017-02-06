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Главная » Стиль жизни » Спорт » НОК предложил украинцам выбрать спортивного героя года

НОК предложил украинцам выбрать спортивного героя года

НОК предложил украинцам выбрать спортивного героя года
Глава НОК Украины Сергей Бубка / Дмитрий Стойков, Фокус

Конкурс называют национальным спортивным "Оскаром"

06.02.17 9
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Национальный олимпийский комитет Украины в одиннадцатый раз проводит Всеукраинскую церемонию награждения лучших спортсменов года.

Проголосовать за участников "Герои спортивного года" можно на сайте НОК с 6 по 15 февраля включительно.

Лучших спортсменов выберут путем тайного голосования Украинской Академией спорта, куда входят легенды спорта, а также "народным выбором", где победителя смогут выбирать болельщики и любители спорта.

Конкурс "Герои спортивного года" назван национальным спортивным "Оскаром".

Претенденты в номинации "Лучший спортсмен года"-2016:

АБРАМЕНКО АЛЕКСАНДР – победитель Кубка мира и обладатель Малого Хрустального Глобуса по фристайлу (лыжная акробатика)

БЕЛЕНЮК ЖАН – серебряный призер Олимпийских игр, чемпион Европы по греко-римской борьбе (85кг)

БОНДАРЕНКО БОГДАН – бронзовый призер олимпийских игр по легкой атлетике (прыжки в высоту)

ВЕРНЯЕВ ОЛЕГ – чемпион и серебряный призер олимпийских игр по спортивной гимнастике (упражнения на брусьях, многоборье), чемпион и серебряный призер чемпионата Европы (опорный прыжок, упражнения на брусьях)

КУЛИШ СЕРГЕЙ – серебряный призер олимпийских игр по пулевой стрельбе (пневматическая винтовка, 10 м)

СЕМЕНОВ СЕРГЕЙ – бронзовый призер чемпионата мира по биатлону (спринт), обладатель малого хрустального глобуса (индивидуальные гонки)

ТИМОЩЕНКО ПАВЕЛ – серебряный призер олимпийских игр по современному пятиборью

ЧЕБАН ЮРИЙ – чемпион олимпийских игр по гребле на каноэ (200м)

Претенденты в номинации "Лучшая спортсменка года"-2016:

БАСОВА ЛЮБОВЬ – чемпионка Европы по велотреку (кейрин), призер этапов Кубка мира

ДЕХА ИРИНА – чемпионка Европы по тяжелой атлетике (75 кг)

КОСТЕВИЧ ЕЛЕНА – чемпионка Европы по пулевой стрельбе, бронзовый призер Финала Кубка мира (пневматический пистолет)

МАРЧЕНКО ВЕРОНИКА – чемпионка Европы по стрельбе из лука в индивидуальном и командном первенствах

ПРИЩЕПА НАТАЛЬЯ – чемпионка Европы по легкой атлетике (бег на 800 м)

ПРОКОПЧУК ЮЛИЯ – чемпионка Европы по прыжкам в воду (вышка, 10 м)

РИЗАТДИНОВА АННА – бронзовый призер Олимпийских игр, бронзовый призер чемпионата Европы по художественной гимнастике

ХАРЛАН ОЛЬГА – серебряный призер Олимпийских игр по фехтованию на саблях в командном первенстве, бронзовый призер в индивидуальном первенстве, бронзовый призер чемпионата Европы в индивидуальном и командном первенствах.

Проголосовать за конкурсантов можно ЗДЕСЬ

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