Дэвид Бекхэм отказался платить миллион евро российским хакерам

В начале февраля сайт Football Leaks опубликовал 18,6 миллиона сообщений из электронной почты компании Doyen Global

Хакеры потребовали от английского футболиста Дэвида Бекхэма один миллион евро, угрожая опубликовать его личную переписку, однако спортсмен отказался от сделки.

Об этом сообщает snob.ru со ссылкой на The Telegraph.

Хакеры атаковали с российских серверов компьютерную систему компании Doyen Global, которой руководил бывший пиарщик Бекхэма Симон Оливейра. Они украли несколько миллионов электронных сообщений компании, в том числе письма Бекхэма. После случившегося расследование о взломе Doyen Global начала полиция Португалии, где находятся сервера компании.

Некто Артем Ловузов вышел на Бекхэма и пообещал уничтожить все украденные данные, как только получит деньги. Однако Дэвид отказался выполнить требование хакеров и обратился в полицию.

Напомним, в начале февраля этого года сайт Football Leaks опубликовал 18,6 миллиона сообщений из электронной почты компании Doyen Global. Среди прочего в сеть утекли письма Бэкхема, где он нелестно отозвался о номинационной комиссии британского парламента, которая в 2013 году отказалась присудить ему рыцарский титул.

Бекхэм опроверг, что делал некорректные заявления о рыцарстве: по его словам, некоторые опубликованные письма подделали, а заявления из других вырвали из контекста.

Напомним, министр обороны Великобритании Майкл Фэллон обвинил Россию в применении кибератак, а также использовании дезинформации для подрыва западной демократии.