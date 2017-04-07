Украинец Василий Ломаченко накануне чемпионского боя против Джейсона Сосы, который состоится 8 апреля в Оксон-Хилл (США), весьма оригинально провел досуг с детьми.
Так, Василий на ринге поспаринговался со своим шестилетним сыном Анатолием, а за импровизированным боем наблюдала его трехлетняя дочь Виктория.
Победителем поединка оказался юный Толя.
Боксерская династия Ломаченко, вполне возможно, продолжится.
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Как известно, Василий когда-то сам учился у своего отца Анатолия Ломаченко, который теперь является его тренером.
Напомним, 8 апреля на арене MGM National Harbo в Оксон-Хилле, помимо боя Ломаченко с американцем Сосой, проведут свои поединки украинцы Александр Усик и Александр Гвоздик.