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Главная » Стиль жизни » Спорт » Украинка Кисиль завоевала серебряную медаль на ЧЕ по тяжелой атлетике
Украинка Кисиль завоевала серебряную медаль на ЧЕ по тяжелой атлетике
Фото из открытых источников

Украинка Кисиль завоевала серебряную медаль на ЧЕ по тяжелой атлетике

На счету Валентины Кисиль еще и две малые награды - золото в рывке и серебро в толчке

07.04.17 25
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В Сплите (Хорватия) завершились соревнования чемпионата Европы по тяжелой атлетике среди женщин в весовой категории до 90 кг, где украинка Валентина Кисиль завоевала серебряную награду. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Также на счету украинки две малые награды - золото в рывке и серебро в толчке.

В рывке наша спортсменка поочередно подняла штангу весом 105, 108 и 110 кг, завоевав малую золотую медаль. В турнирной таблице она обогнала Диану Мстиеву из России (109) и Татев Хакобян из Армении (105).

В толчке украинка показала результат в 130 кг, уступив Мстиевой (132), но опередив Анну Ванбеллинген из Бельгии – 127 кг.

В сумме многоборья, у Мстиевой 241 кг, Кисиль - 240 кг, Хакобян – 230 кг. 

Напомним, чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в Сплите со 2 по 8 апреля.

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