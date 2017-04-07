Украинка Кисиль завоевала серебряную медаль на ЧЕ по тяжелой атлетике

На счету Валентины Кисиль еще и две малые награды - золото в рывке и серебро в толчке

В Сплите (Хорватия) завершились соревнования чемпионата Европы по тяжелой атлетике среди женщин в весовой категории до 90 кг, где украинка Валентина Кисиль завоевала серебряную награду. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Также на счету украинки две малые награды - золото в рывке и серебро в толчке.

В рывке наша спортсменка поочередно подняла штангу весом 105, 108 и 110 кг, завоевав малую золотую медаль. В турнирной таблице она обогнала Диану Мстиеву из России (109) и Татев Хакобян из Армении (105).

В толчке украинка показала результат в 130 кг, уступив Мстиевой (132), но опередив Анну Ванбеллинген из Бельгии – 127 кг.

В сумме многоборья, у Мстиевой 241 кг, Кисиль - 240 кг, Хакобян – 230 кг.

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Напомним, чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в Сплите со 2 по 8 апреля.