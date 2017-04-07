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Главная » Стиль жизни » Спорт » "Донбасс" стал пятикратным чемпионом Украины по хоккею

"Донбасс" стал пятикратным чемпионом Украины по хоккею

"Донбасс" стал пятикратным чемпионом Украины по хоккею
Фото из открытых источников

Встреча с "Кременчугом" завершилась со счетом - 2:1

07.04.17 80
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Хоккеисты "Донбасса" 7 апреля одержали победу над "Кременчугом" в шестом поединке финальной серии плей-офф и стали пятикратными чемпионами Украины. Об этом сообщает Укринформ.

Встреча на льду спорткомплекса "Альтаир" в Дружковке завершилась со счетом - 2:1 (0:0, 2:1, 0:0),.

Шайбы забросили: Олег Шафаренко (32 минута) и Егор Егоров (40) - у победителей; Игорь Коваленя (27) - у кременчужан.

Общий счет в серии до четырех побед - 4-2 в пользу донетчан. До этого "Донбасс" выиграл первый, третий и четвертый матчи соответственно - 3:1, 3:1 и 2:1, "Кременчуг" победил во втором и пятом поединках - 4:3 (в овертайме) и 4:1.

Напомним, чаще всех, 12 раз, звание чемпионов Украины по хоккею выигрывал киевский "Сокол". "Донбасс" завоевывал "золото" в 2011, 2012, 2013, 2016 и 2017 годах.

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