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Главная » Стиль жизни » Спорт » Инфографика Украинец Верняев выиграл Кубок мира по спортивной гимнастике

Инфографика Украинец Верняев выиграл Кубок мира по спортивной гимнастике

<span class="label red">Инфографика</span> Украинец Верняев выиграл Кубок мира по спортивной гимнастике
Олег Верняев / Фото: noc-ukr.org

Соревнования прошли в Лондоне

09.04.17 275
2000

В Лондоне на арене О2 состоялись соревнования в многоборье этапа Кубка мира по спортивной гимнастике. Победу в состязаниях одержал украинец Олег Верняев

Он же выиграл Кубок мира в целом, сообщает Международная федерация гимнастики.

На соревнованиях в Лондоне украинец показал результат в сумме многоборья 83,864 балла.

Наш спортсмен опередил американца Доннела Виттенбурга (82,665) и представителя сборной Германии Лукаса Даусера (81,698).

Фото: twitter.com/gymnastics

Напомним, на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Верняев стал серебряным призером в многоборье и чемпионом в упражнении на брусьях.

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