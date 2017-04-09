В Лондоне на арене О2 состоялись соревнования в многоборье этапа Кубка мира по спортивной гимнастике. Победу в состязаниях одержал украинец Олег Верняев.

Он же выиграл Кубок мира в целом, сообщает Международная федерация гимнастики.

На соревнованиях в Лондоне украинец показал результат в сумме многоборья 83,864 балла.

Наш спортсмен опередил американца Доннела Виттенбурга (82,665) и представителя сборной Германии Лукаса Даусера (81,698).

Фото: twitter.com/gymnastics

Напомним, на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Верняев стал серебряным призером в многоборье и чемпионом в упражнении на брусьях.