Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Спорт » Украинка выиграла велогонку в Германии

Украинка выиграла велогонку в Германии

Украинка выиграла велогонку в Германии
Яна Беломоина / Фото: acrossthecountry.net

Яна Беломоина опередила олимпийскую чемпионку

10.04.17 65
2000

Украинская велогонщица Яна Беломоина, специализирующаяся в маунтинтбайке в кросс-кантри, одержала победу на престижной велогонке Gold Trophy в Штрасберге, Германия. Об этом сообщает Xsport.

Украинка с результатом 1:32.58 часа опередила на 25 секунд представительницу Польши Майу Влощовску, которая стала второй. Третье место на пьедестале заняла швейцарская велогонщица Корина Гантенбейн, уступившая Беломоиной 45 секунд.

Олимпийская чемпионка-2008 и серебряный призер Игр-2012 Сабина Шпиц пересекла финишную линию пятой, проиграв украинке 1.19 мин.

Что интересно, в 2016 году Беломоина вместе со Шпиц, именем которой названа гонка в Штрасберге, выступала на знаменитой многодневке Cape Epic. В общем зачете гонки MTB-серии украинка и немка заняли четвертое место.

2
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Россияне стали лучше относиться к США, Евросоюзу и Украине, - опросМинистр обороны Литвы рассказал о поставках летального оружия в УкраинуГлава МИД Германии предостерег Трампа от дальнейшей эскалации в Сирии

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. И нас вылечат. Что изменит медицинская реформа в Украине 3221
  2. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 12592
  3. Учить по-фински. Чему может научить украинцев финская школа 8503
  4. Долгожданный безвиз. Что нужно знать, отправляясь в ЕС 1795
  5. Социология Мордора: орки против Путина 1969
  6. В Киеве к россиянам относятся гораздо лучше, чем в Москве, — Владимир Жбанков 5655
  7. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 22941
  8. Тень президента. Что скрывается за кулисами большой политики 3296
  9. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 33699
  10. Мир в когтях свободы. 10 лучших композиций месяца 665
  1. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 5171 / 22941
  2. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 2369 / 33699
  3. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 2246 / 12592
  4. Спросите себя сами. 7 вопросов, которые помогут выявить фейковую дружбу 1888 / 2431
  5. Социология Мордора: орки против Путина 1366 / 1969
  6. Из Одессы до Стамбула теперь можно добраться на пароме 1157 / 1573
  7. Мимо Земли 19 апреля пролетит большой астероид 1140 / 1385
  8. В понедельник станет теплее 1027 / 1192
  9. АТО: эпицентром боевых действий остается приморское направление 1005 / 1120
  10. Летай, подешевело. Почему украинский туристический рынок накрыла волна банкротств 925 / 4887
  1. Нацкомиссия отменила абонплату за газ 58 / 31404
  2. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 36 / 22941
  3. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 29 / 12592
  4. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 13 / 33699
  5. Спросите себя сами. 7 вопросов, которые помогут выявить фейковую дружбу 9 / 2431
  6. Министр обороны Литвы рассказал о поставках летального оружия в Украину 9 / 13203
  7. Пасхальный тур. 10 самых интересных церквей Украины 6 / 1141
  8. Тень президента. Что скрывается за кулисами большой политики 6 / 3296
  9. До седьмого пота. Как придется работать в Украине по новому Трудовому кодексу 4 / 3920
  10. Менеджер здоровья. Павел Ковтонюк о госпитальных округах, электронных рецептах и "чёрной" врачебной кассе 4 / 2846
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.