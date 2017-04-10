Украинка выиграла велогонку в Германии

Украинская велогонщица Яна Беломоина, специализирующаяся в маунтинтбайке в кросс-кантри, одержала победу на престижной велогонке Gold Trophy в Штрасберге, Германия. Об этом сообщает Xsport.

Украинка с результатом 1:32.58 часа опередила на 25 секунд представительницу Польши Майу Влощовску, которая стала второй. Третье место на пьедестале заняла швейцарская велогонщица Корина Гантенбейн, уступившая Беломоиной 45 секунд.

Олимпийская чемпионка-2008 и серебряный призер Игр-2012 Сабина Шпиц пересекла финишную линию пятой, проиграв украинке 1.19 мин.

Что интересно, в 2016 году Беломоина вместе со Шпиц, именем которой названа гонка в Штрасберге, выступала на знаменитой многодневке Cape Epic. В общем зачете гонки MTB-серии украинка и немка заняли четвертое место.