Усик вызвал на поединок чемпиона мира WBC Бриедиса

Чемпион мира по боксу среди профессионалов в первом тяжелом весе по версии WBO украинец Александр Усик вызвал на бой новоиспеченного чемпиона WBC Майриса Бриедиса.

Об этом пишет Sportbox.

Латышский боксер в прошлую субботу, 1 апреля, выиграл вакантный пояс у немца боснийского происхождения Марко Хука.

"Я предполагал, наверное, что Майрис победит, ибо Марко уже не тот, что раньше, – заявил Усик. – Честно говоря, не думал, что бой между ними продлится 12 раундов. Поздравляю Майриса, нового чемпиона мира".

"Майрис, давай объединять пояса", - призвал украинский чемпион.

Напомним, в ночь на 9 марта три украинских боксера - Василий Ломаченко, Александр Усик и Александр Гвоздик - одержали победы в рамках вечера профессионального бокса в Оксон-Хилле в штате Мэриленд (США).

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик защитил свой титул в бою с американцем Майклом Хантером-младшим, победив его единогласным решением судей.

Первые четыре раунда были довольно тяжелыми для Александра - Хантер был активным, выбрасывал больше ударов и больше попадал. Но начиная с пятого Усик значительно прибавил в активности и начал выигрывать раунд за раундом. В 12-м раунде Усик потряс Хантера и был близок к тому, чтобы закончить бой досрочно, но рефери Билл Клэнси не стал останавливать избиение американца, отсчитав ему только стоячий нокдаун.

В итоге все трое судей отдали победу Александру Усику со счетом 117:110.