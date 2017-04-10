Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Спорт » Усик вызвал на поединок чемпиона мира WBC Бриедиса

Усик вызвал на поединок чемпиона мира WBC Бриедиса

Усик вызвал на поединок чемпиона мира WBC Бриедиса
Александр Усик / Фото: cit.ua

Украинец намерен объединить чемпионские пояса

10.04.17 781
0000

Чемпион мира по боксу среди профессионалов в первом тяжелом весе по версии WBO украинец Александр Усик вызвал на бой новоиспеченного чемпиона WBC Майриса Бриедиса.

Об этом пишет Sportbox.

Латышский боксер в прошлую субботу, 1 апреля, выиграл вакантный пояс у немца боснийского происхождения Марко Хука.

"Я предполагал, наверное, что Майрис победит, ибо Марко уже не тот, что раньше, – заявил Усик. – Честно говоря, не думал, что бой между ними продлится 12 раундов. Поздравляю Майриса, нового чемпиона мира".

"Майрис, давай объединять пояса", - призвал украинский чемпион.

Напомним, в ночь на 9 марта три украинских боксера - Василий Ломаченко, Александр Усик и Александр Гвоздик - одержали победы в рамках вечера профессионального бокса в Оксон-Хилле в штате Мэриленд (США).

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик защитил свой титул в бою с американцем Майклом Хантером-младшим, победив его единогласным решением судей.

Первые четыре раунда были довольно тяжелыми для Александра - Хантер был активным, выбрасывал больше ударов и больше попадал. Но начиная с пятого Усик значительно прибавил в активности и начал выигрывать раунд за раундом. В 12-м раунде Усик потряс Хантера и был близок к тому, чтобы закончить бой досрочно, но рефери Билл Клэнси не стал останавливать избиение американца, отсчитав ему только стоячий нокдаун.

В итоге все трое судей отдали победу Александру Усику со счетом 117:110.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Джошуа получит за бой с Кличко 12 миллионов евроУкраинец Верняев выиграл Кубок мира по спортивной гимнастикеВечер украинского бокса: Усик, Ломаченко и Гвоздик защитили свои титулы

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. И нас вылечат. Что изменит медицинская реформа в Украине 3406
  2. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 13303
  3. Учить по-фински. Чему может научить украинцев финская школа 8682
  4. Долгожданный безвиз. Что нужно знать, отправляясь в ЕС 1998
  5. Социология Мордора: орки против Путина 2158
  6. В Киеве к россиянам относятся гораздо лучше, чем в Москве, — Владимир Жбанков 5864
  7. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 24074
  8. Тень президента. Что скрывается за кулисами большой политики 3418
  9. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 34354
  10. Мир в когтях свободы. 10 лучших композиций месяца 783
  1. Нацкомиссия отменила абонплату за газ 30553 / 33238
  2. Министр обороны Литвы рассказал о поставках летального оружия в Украину 12175 / 13465
  3. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 8413 / 24074
  4. До седьмого пота. Как придется работать в Украине по новому Трудовому кодексу 6667 / 7560
  5. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 4447 / 13303
  6. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 3789 / 34354
  7. Романа Безсмертного оштрафовали на 5 тысяч гривен 2675 / 3019
  8. Летай, подешевело. Почему украинский туристический рынок накрыла волна банкротств 2305 / 5326
  9. Спросите себя сами. 7 вопросов, которые помогут выявить фейковую дружбу 2257 / 2583
  10. Харьковский бронетанковый завод показал, как проверяет танки перед отправкой в ВСУ 1940 / 2142
  1. Нацкомиссия отменила абонплату за газ 105 / 33238
  2. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 46 / 24074
  3. До седьмого пота. Как придется работать в Украине по новому Трудовому кодексу 39 / 7560
  4. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 38 / 13303
  5. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 16 / 34354
  6. Министр обороны Литвы рассказал о поставках летального оружия в Украину 16 / 13465
  7. И нас вылечат. Что изменит медицинская реформа в Украине 10 / 3406
  8. Спросите себя сами. 7 вопросов, которые помогут выявить фейковую дружбу 10 / 2583
  9. Пасхальный тур. 10 самых интересных церквей Украины 9 / 1256
  10. Гори-гори ясно. Как умышленные и бездумные поджоги приводят к катастрофе экосистемы 8 / 713
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.