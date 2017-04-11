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Главная » Стиль жизни » Спорт » Стали известны имена кандидатов на следующий бой с Ломаченко

Стали известны имена кандидатов на следующий бой с Ломаченко

Стали известны имена кандидатов на следующий бой с Ломаченко
Василий Ломаченко / Фото: Официальный сайт спортсмена

Возможно, украинский боксер перейдет в более легкий вес

11.04.17 308
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После победы боксера Василия Ломаченко в бою за титул чемпиона мира по версии WBO против американца Джейсона Сосу, украинец проведет следующий бой против мексиканца Орландо Салидо или британца Терри Флэнагана. Об этом сообщил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, передают Украинские новости со ссылкой на BoxingScene.

Промоутеры уже планируют следующий бой Ломаченко. Боб Арум заявил, что, возможно, боксер перейдет в более легкий вес (до 61,2 кг).

"Бой с Салидо был бы очень привлекательным. Это возможно. Но может сложиться и так, что Василий перейдет в легкий вес, чтобы сразиться с Терри Флэнаганом. В общем, соперником станет один из них", - сказал промоутер.

Когда и где пройдет следующий бой, будет зависеть от соперника. Если это будет Салидо, то, скорее всего, бой состоится в Лос-Анджелесе. А бой с Флэнаганом может состояться в Чикаго или одном из городов Великобритании.

Напомним, 9 апреля 2017 года украинец Василий Ломаченко отстоял титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг), выиграв техническим нокаутом в 10-м раунде в пуэрториканского американца Джейсона Сосу на вечере бокса, который проходил в американском Оксон-Хилле.

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