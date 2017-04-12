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Главная » Стиль жизни » Спорт » Ракицкий хочет попробовать свои силы в английской Премьер-лиге

Ракицкий хочет попробовать свои силы в английской Премьер-лиге

Ракицкий хочет попробовать свои силы в английской Премьер-лиге
Ярослав Ракицкий / Фото: ФК "Шахтер"

Тот чемпионат, который сейчас существует в Украине, уже далек от того, который был 3-4 года назад

12.04.17 69
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Агент защитника "Шахтера" Ярослава Ракицкого Максим Дудченко опроверг информацию о возможном переходе футболиста в один из турецких клубов.

Как сообщает Футбол 24, агент заверил, что у Ракицкого есть желание перебраться в топ-чемпионат, поскольку уровень украинской Премьер-лиги сейчас очень упал.

"Желание играть в топ-чемпионате есть. Тот чемпионат, который сейчас существует в Украине, уже далек от того, который был 3-4 года назад. Нет достаточного количества сильных клубов, нет той мотивации", - сказал агент.

"Какой чемпионат мы считаем топовым? Английскую премьер-лигу. Это тот чемпионат, куда стремится попасть любой футболист. Что касается интереса со стороны турецких клубов, то скажу честно, Турция – не приоритет. Но мы открыты к диалогу с разными клубами", - отметил Дудченко.

Напомним, защитник сборной Украины уезжает играть в Турцию.

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