Ракицкий хочет попробовать свои силы в английской Премьер-лиге

Тот чемпионат, который сейчас существует в Украине, уже далек от того, который был 3-4 года назад

Агент защитника "Шахтера" Ярослава Ракицкого Максим Дудченко опроверг информацию о возможном переходе футболиста в один из турецких клубов.

Как сообщает Футбол 24, агент заверил, что у Ракицкого есть желание перебраться в топ-чемпионат, поскольку уровень украинской Премьер-лиги сейчас очень упал.

"Желание играть в топ-чемпионате есть. Тот чемпионат, который сейчас существует в Украине, уже далек от того, который был 3-4 года назад. Нет достаточного количества сильных клубов, нет той мотивации", - сказал агент.

"Какой чемпионат мы считаем топовым? Английскую премьер-лигу. Это тот чемпионат, куда стремится попасть любой футболист. Что касается интереса со стороны турецких клубов, то скажу честно, Турция – не приоритет. Но мы открыты к диалогу с разными клубами", - отметил Дудченко.

Напомним, защитник сборной Украины уезжает играть в Турцию.