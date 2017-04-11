Перед матчем Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако" произошел взрыв

Перед матчем ¼ финала Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако" в Дортмунде произошел взрыв.
Происшествие случилось всего в 10 километрах от стадиона.
Об этом сообщают мировые СМИ.
Инцидент произошел рядом с клубным автобусом дортмундцев. Сообщается, что пострадал защитник "Боруссии" Марк Бартра. Он ранен в руку.
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– Взрыв бомбы был возле автобуса команды около отеля. Игроки в безопасности. Нет опасности и вокруг стадиона. Более подробная информация последует, – заявил клуб.
Напомним, среди погибших в теракте в Стокгольме украинцев нет.