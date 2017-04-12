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Главная » Стиль жизни » Спорт » Боевой гопак при первом прочтении стал видом спорта в Украине

Боевой гопак при первом прочтении стал видом спорта в Украине

Боевой гопак при первом прочтении стал видом спорта в Украине
Фото из открытых источников

В эту категорию также попали такие боевые искусства, как хортинг и спас

12.04.17 106
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Верховная Рада в среду приняла в первом чтении законопроект №5324, который вводит в законодательство понятие "национальный вид спорта".

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Инициативу Министерства молодежи и спорта поддержали 229 народных избранников.

По словам министра спорта Игоря Жданова, который представлял этот законопроект, в эту категорию попадут такие боевые искусства, как боевой гопак, хортинг и спас.

"229 - за! Развитию национальных видов спорта - быть! Верховная Рада приняла за основу разработанный нами законопроект о признании и поддержке традиционных украинских видов спорта: боевого гопака, хортинга, спаса и других. Парламент сделал важный шаг для укрепления национально-патриотического воспитания, восстановление и сохранение славных традиций. Спасибо всем фракциям и депутатам за это решение. Дальше будем работать над подготовкой законопроекта к второму чтению и принятию в целом", - написал Жданов в Facebook.

Напомним, биатлонистка Елена Пидгрушная стала майором Нацгвардии.

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