Боевой гопак при первом прочтении стал видом спорта в Украине

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Инициативу Министерства молодежи и спорта поддержали 229 народных избранников.

По словам министра спорта Игоря Жданова, который представлял этот законопроект, в эту категорию попадут такие боевые искусства, как боевой гопак, хортинг и спас.

"229 - за! Развитию национальных видов спорта - быть! Верховная Рада приняла за основу разработанный нами законопроект о признании и поддержке традиционных украинских видов спорта: боевого гопака, хортинга, спаса и других. Парламент сделал важный шаг для укрепления национально-патриотического воспитания, восстановление и сохранение славных традиций. Спасибо всем фракциям и депутатам за это решение. Дальше будем работать над подготовкой законопроекта к второму чтению и принятию в целом", - написал Жданов в Facebook.

Напомним, биатлонистка Елена Пидгрушная стала майором Нацгвардии.