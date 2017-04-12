Боевой гопак при первом прочтении стал видом спорта в Украине

Верховная Рада в среду приняла в первом чтении законопроект №5324, который вводит в законодательство понятие "национальный вид спорта".
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
Инициативу Министерства молодежи и спорта поддержали 229 народных избранников.
По словам министра спорта Игоря Жданова, который представлял этот законопроект, в эту категорию попадут такие боевые искусства, как боевой гопак, хортинг и спас.
"229 - за! Развитию национальных видов спорта - быть! Верховная Рада приняла за основу разработанный нами законопроект о признании и поддержке традиционных украинских видов спорта: боевого гопака, хортинга, спаса и других. Парламент сделал важный шаг для укрепления национально-патриотического воспитания, восстановление и сохранение славных традиций. Спасибо всем фракциям и депутатам за это решение. Дальше будем работать над подготовкой законопроекта к второму чтению и принятию в целом", - написал Жданов в Facebook.
Напомним, биатлонистка Елена Пидгрушная стала майором Нацгвардии.