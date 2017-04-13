Швейцарский суд подтвердил исключение РФ из Международного паралимпийского комитета

РФ также должна возместить судебные издержки в размере 10 тыс. швейцарских франков

Швейцарский федеральный суд в Лозанне подтвердил решение об исключении России из Международного паралимпийского комитета. Соответствующее постановление суда было обнародовано в среду, 12 апреля. Об этом сообщает DW.

Российский паралимпийский комитет должен возместить судебные издержки в размере 10 тыс. швейцарских франков, а также выплатить в качестве компенсации 12 тыс. франков Международному паралимпийскому комитету.

Напомним, 7 августа 2016 года Международный паралимпийский комитет (IPC) объявил о решении отстранить сборную России от Паралимпиады в Рио-де-Жанейро.

Президент IPC Филипп Крейвен заявлял, что такое решение было принято на основании доклада Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о поощрении применения допинга на государственном уровне в России.