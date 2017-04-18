Владимир Кличко пока не думает о завершении спортивной карьеры, - менеджер

Владимир Кличко, которому предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа, не думает о завершении карьеры. Об этом сообщил управляющий директор Klitschko Management Group Бернд Бенте, передает Братство Кличко со ссылкой на Sky Sports.

"В последние пять-шесть лет Владимир никогда не обсуждал свой выход на спортивную пенсию. Предстоящий бой станет большой битвой, а дальше он примет решение. Сейчас же я могу сказать, что он в фантастической форме, на высочайшем уровнем готовности как в физическом, так и психологическом плане. Он с большим нетерпением ждет этого боя", - заявил Бенте.

Менеджер украинского боксера, считает, что Кличко может драться так долго, как и легендарный Бернард Хопкинс, который ушел из ринга в 51-летнем возрасте.

"Когда вам 41, вы не можете думать, что будете боксировать еще 10 лет, но Владимир всегда говорил, что Хопкинс - один из его кумиров, а вы знаете, как долго Бернард выходил на ринг. Я не знаю, будет ли Владимир драться в 50 лет, но одно могу сказать наверняка: бой с Джошуа он не рассматривает в качестве последнего в своей карьере", - сообщил Бенте.

Напомним, 29 апреля в Лондоне Владимир Кличко и Энтони Джошуа проведут поединок за титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBA Super.