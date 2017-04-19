Поветкин подал апелляцию на свою дисквалификацию

Российский боксер Александр Поветкин подал апелляцию на дисквалификацию Всемирного боксерского совета (WBC) за повторное допинговое нарушение.
Об этом заявил президент WBC Маурисио Сулейман.
"Мы получили письмо с апелляцией от команды Поветкина. В настоящий момент она рассматривается. Пока не могу сказать, как долго будет проходить данный процесс", — передают слова Сулеймана СМИ.
Напомним, повторное нарушение антидопинговых правил было зафиксировано организацией в декабре перед боем россиянина за звание "временного" чемпиона мира по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном — допинг-проба Поветкина дала положительный результат на содержание запрещенного остарина.