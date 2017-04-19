Лозаннский спортивный суд отменил дисквалификацию украинской биатлонистки Абрамовой

Украинка теперь сможет принять участие в будущих Олимпийских играх

Украинская биатлонистка Ольга Абрамова выиграла дело против Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом сообщает Федерация биатлона Украины.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляцию биатлонистки и отменил годичную дисквалификацию, которую она получила за присутствие милдроната в пробе после 1 января 2016 года.

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Ольга признана невиновной, а дисквалификация - ошибочной. Таким образом, никаких проблем с участием в будущих Олимпийских играх нет.

К сожалению, из-за решения IBU, спортсменка потеряла целый год соревновательной практики.

Федерация биатлона Украины также выразила благодарность юристам Антону Сотиру и Анне Бордюковой, представлявшим интересы Абрамовой в Лозанне.

Напомним, 15 ноября дисциплинарная комиссия Международного союза биатлонистов приняла решение отстранить биатлонистку сборной Украины Ольгу Абрамову от участия в соревнованиях сроком на один год за употребление допинга.