Украинка победила россиянку в любимом виде спорта Путина

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид стала чемпионкой Европы, победив в финальном поединке россиянку.
Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины. Шестнадцатилетняя Дарья Билодид (48 кг) стала чемпионкой Европы.
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“Наша спортсменка победила в дополнительном времени финальной схватки благодаря блестящему иппону россиянку Ирину Долгову”, — говорится в сообщении.
Напомним, украинские дзюдоисты завоевали "золото" и "бронзу" на этапе Кубка Европы в Чехии.