Матч "Динамо" с "Шахтером" будут охранять 1 000 полицейских

Сегодня, 21 апреля, более тысячи полицейских будет охранять порядок во время матча чемпионата Украины по футболу между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк).

Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Нацполиции.

Общая численность силовиков составит 1140 человек. Усиленные наряды полиции и нацгвардейцев будут дежурить на остановках общественного транспорта, в метрополитене и на территории, прилегающей к НСК "Олимпийский".

Поэтому правоохранители призывают болельщиков, жителей и гостей столицы не нарушать закон и соблюдать установленные правила поведения.

Также в киевском метро закроют три станции. С 19:00 до 20:00 будет закрыта на вход и выход станция метро "Олимпийская". После окончания матча возможно ограничение на вход для пассажиров станций метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Напомним, перед матчем Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако" произошел взрыв.