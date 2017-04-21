Жребий снова свел мадридские команды в Лиге чемпионов

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне определились пары полуфиналистов Лиги чемпионов.
В 1/2 финала сыграют: Реал — Атлетико и Монако — Ювентус
Таким образом, уже четвертый евросезон подряд в плей-офф встретятся принципиальные соперники — две мадридские команды "Реал" и "Атлетико".
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В прошлогоднем финале главного клубного турнира Старого Света победу по пенальти праздновали Криштиану Роналду и "Реал" (1:1, пен. 5:3).
В 2014 году "Реал" также выиграл в финале (4:1 в дополнительное время), а в 2015-м прошел "матрасников" в 1/4 финала (0:0, 1:0).
Напомним, национальная сборная Украины по футзалу пробилась на Евро-2018.