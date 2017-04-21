Украинец Верняев стал чемпионом Европы в многоборье

Золото стало для украинца третьим на чемпионатах Европы и вторым - в многоборье

Украинский гимнаст Олег Верняев завоевал золотую медаль в многоборье на чемпионате Европы, который проходит в румынской Клуж-Напоке. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Сегодня, 21 апреля, на первенстве континента состоялись соревнования в многоборье у мужчин.

Олег Верняев считался главным фаворитом и накануне выиграл квалификацию. В финале украинец подтвердил свой статус, завоевав золотую медаль. Это золото стало для украинца уже третьим в карьере на чемпионатах Европы и вторым - в многоборье.

Второе место занял российский гимнаст Артур Далалоян. Третьим стал британец Джеймс Халл.

22 и 23 апреля Верняев выступит в финалах на отдельных снарядах. На чемпионате Европы 2016 года в Берне ему удалось завоевать две награды - золото в опорном прыжке и серебро на коронных для себя брусьях.

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Напомним, на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Олег Верняев в многоборье завоевал серебро в многоборье и золото в упражнениях на брусьях.