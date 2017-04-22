В Киеве стартует мировое хоккейное первенство

В столичном Дворце спорта с 22 по 28 апреля пройдут матчи во втором эшелоне чемпионата мира по хоккею с шайбой - дивизионе IА.
В высший дивизион можно попасть, завоевав одну из двух путевок. За них и поведут борьбу национальные сборные Австрии, Венгрии, Казахстана, Республики Корея, Польши и Украины, сообщает Укринформ.
Наша сборная может вернуться в мировую элиту спустя 10 лет - Украина покинула ТОП-дивизион еще в 2007-м.
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По итогам киевского чемпионата команды, занявшие первое и второе места, получат право в следующем году играть в компании с ведущими сборными мира.
Расписание матчей.
22 апреля: Украина - Венгрия (13.30), Республика Корея - Польша (17.00), Австрия - Казахстан (20.30);
23 апреля: Казахстан - Республика Корея (17.00), Польша - Украина (20.30);
24 апреля: Венгрия - Австрия (20.30);
25 апреля: Казахстан - Польша (13.30), Венгрия - Республика Корея (17.00), Украина - Австрия (20.30);
26 апреля: Казахстан - Украина (20.30);
27 апреля: Польша - Венгрия (17.00), Австрия - Республика Корея (20.30);
28 апреля: Венгрия - Казахстан (13.30), Польша - Австрия (17.00), Республика Корея - Украина (20.30).
Напомним, "Донбасс" стал пятикратным чемпионом Украины по хоккею.