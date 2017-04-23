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Главная » Стиль жизни » Спорт » Мужская сборная Украины по дзюдо выиграла бронзу чемпионата Европы

Мужская сборная Украины по дзюдо выиграла бронзу чемпионата Европы

Мужская сборная Украины по дзюдо выиграла бронзу чемпионата Европы
Яков Хаммо / Фото: EJU

В командном зачете

23.04.17 36
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В Варшаве завершается чемпионат Европы по дзюдо, где в последний день соревнований проходят командные турниры у мужчин и женщин. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В соревнованиях у мужчин бронзовую награду завоевала сборная Украины.

В турнире участвовали 16 команд, и наши дзюдоисты в 1/8 финала оказались сильнее команды Германии - 3:2, в четвертьфинале одолели сборную Венгрии (4:1), а в полуфинале в упорнейшей борьбе уступили Грузии - 2:3.

В утешительном матче за "бронзу" нашим соперником была сборная Азербайджана, которой украинцы не оставили ни единого шанса - 5:0.

В составе сборной Украины выступали Геворг Хачатрян (66 кг), Дмитрий Канивец (73 кг), Сергей Кривчач (81 кг), Кеджау Ньябали и Вадим Синявский (90 кг), Станислав Бондаренко и Яков Хаммо (+ 90 кг).

Женская сборная Украины участия в командном турнире не принимала.

Таким образом, на счету сборной Украины по итогам чемпионата Европы 4 награды - 2 золота, серебро и бронза.

Напомним, чемпионат Европы по дзюдо проходил в столице Польши с 20 по 23 апреля.

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