Кличко ждет ад на ринге, - Джошуа

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на интервью боксера The Telegraph.

Джошуа отметил, что в начале боя "планирует анализировать все, что пытается делать Кличко". После этого, по словам боксера, он "найдет себя и свой ритм".

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Боксер добавил, что не является бойцом, который "просто разбрасывается ударами". Джошуа сказал, что ему может понадобиться 3–4 раунда, чтобы "понять Кличко". Боксер пообещал, что "устроит ад" после того, как ему удастся "понять Кличко".

Шансы на победу в бое с Владимиром Кличко британский боксер оценил как "50 на 50".

Напомним, бой между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко пройдет 29 апреля.