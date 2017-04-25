Денег нет, но вы держитесь. Что не так в Украине с большим спортом

По уверениям министра молодёжи и спорта Игоря Жданова, все проблемы из-за жадности местных властей и нежелания спортивных федераций учиться зарабатывать, а не попрошайничать у государства

Министерство молодёжи и спорта — одно из самых "невинных" ведомств страны. Там нет крупных госактивов и, соответственно, наплыва желающих "оседлать" теневые потоки. По этой причине должность министра спорта всегда считалась синекурой для заслуженных спортсменов, которые не сумели пробиться в мэры. Или для политиков, которых не удалось "по квотам" продвинуть на более серьёзные посты. Между тем именно министерство спорта отвечает за финансирование большого спорта и детско-юношеских школ.

Корреспондент Фокуса выяснил, почему родителям приходится доплачивать за то, что их ребёнок занимается в спортивной школе, а олимпийские чемпионы и их тренеры жалуются на низкие зарплаты.

КТО ОН министр молодёжи и спорта ПОЧЕМУ ОН отвечает за выделение средств на подготовку украинских спортсменов

В 2015 году министерство передало на попечение местных советов треть из 1,5 тыс. существующих в Украине детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ). Это вызвало волну возмущения общественности. Скептики утверждали, что выделяемого из местных бюджетов финансирования не хватит на развитие школ. Как и в общеобразовательных школах, основные расходы лягут на плечи родителей. Что произошло по факту?

— Министерство никогда не передавало спортшколы на попечение местных советов, потому что ДЮСШ не находятся в сфере управления Министерства молодёжи и спорта. Более тысячи ДЮСШ всегда финансировались из местных бюджетов. До 2015 года часть школ — чуть более 500 — финансировалась из госбюджета через Фонд социального страхования. Принадлежали эти ДЮСШ в основном физкультурно-спортивным обществам. В 2014 году правительство по инициативе Минфина приняло решение перевести и эти школы на содержание местных бюджетов.

Что касается финансирования, сегодня местная власть в большинстве регионов обеспечивает только оплату коммунальных услуг ДЮСШ и зарплату тренерам школ. Покупка нового инвентаря, формы, ремонт и прочие расходы ложатся на плечи родителей спортсменов.

Хотя деньги у властей на местах есть. В 2016 году местные бюджеты увеличились на 60%, более чем на 45 млрд грн. В этом году они вырастут ещё на 25%. Но вместо того чтобы тратить деньги на нужды общин, местные власти кладут миллиарды на депозит.

Есть отдельные "проблески сознания". Некоторые органы самоуправления внимательно относятся к потребностям ДЮСШ: открывают новые школы, выделяют средства на инвентарь и даже покупку формы. Но в большинстве местные власти о своих прямых обязанностях забывают.

Не лучше было бы в Украине внедрить систему подготовки спортсменов, которая работает в США: спортивные школы находятся на попечении муниципалитетов. Но при этом подготовку будущих звёзд спорта ведут также средняя, высшая школа и колледжи?

Игорь Жданов: "В 2016 году местные бюджеты увеличились на 60%, более чем на 45 млрд грн. В этом году они вырастут ещё на 25%. Но вместо того чтобы тратить деньги на нужды общин, местные власти кладут миллиарды на депозит"

— Не совсем корректно сравнивать спорт в Украине и в США. В США другая система организации спортивной жизни. Спортсмены получают стипендии от университетов, частных спортивных организаций и меценатов. Стипендий всем не хватает, поэтому иногда американские спортсмены даже на Олимпиаду ездят на деньги, собранные через краудфандинг. Потом, конечно, они выигрывают золотые медали, заключают спонсорские контракты, переходят в профи и живут неплохо. Но это если повезёт.

Кроме того, там спорт — это большой бизнес. Например, лишь за эксклюзивные права трансляции баскетбольной лиги NBA американские телеканалы платят в среднем по $2,6 млрд в год. Капитализация каждого из топовых клубов NBA составляет $2–3 млрд. Это несколько годовых траншей МВФ для Украины.

Давайте лучше сравнивать систему подготовки спортсменов в Украине с Германией, Францией, Польшей, Великобританией... В европейской модели есть некоторые различия, но в целом подход един: государство выделяет деньги на спорт высших достижений. А подготовка и участие спортсменов в международных соревнованиях — это плод сотрудничества государства, национальных олимпийских комитетов (НОК) и спортивных федераций. Практически так же мы работаем и в Украине.

Не смогли

Но когда государство финансирует подготовку спортсменов, оно может влиять и на состав национальных сборных, вмешиваться в назначение главных тренеров... Такие обвинения не раз звучали и в адрес вашего министерства.

— Главную роль в формировании состава олимпийской сборной играет НОК вместе со спортивными федерациями. Я перед Олимпиадой вместе с главой НОК Сергеем Бубкой подписываю большой том документов, так называемые "Критерии отбора в национальную сборную". И ещё — документ об утверждении состава сборной по представлению НОК. Так работает эта система. В других случаях я стараюсь в неё не вмешиваться.

У меня был не совсем хороший опыт перед прошлой Олимпиадой, когда ко мне пришли представители НОК, федераций, тренеры и сказали: "Вы должны вмешаться, должны настоять на том, чтобы при отборе спортсменов и тренеров чётко и строго выполнялись критерии отбора в олимпийскую сборную". Вопрос с участием в сборной так и был решён в строгом соответствии с критериями отбора. А после Олимпиады меня почему-то начали обвинять в том, что я принял неправильное решение и кого-то туда "всунул".

Почему, на ваш взгляд, мы показали плохой результат на Олимпийских играх? И почему претензии со стороны спортсменов и тренеров звучали именно в адрес вашего министерства? В частности, публично вашу работу жёстко раскритиковал серебряный призёр Олимпиады в Рио Жан Беленюк?

— На Олимпиаде в Рио наши спортсмены завоевали 11 наград (2 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали). Мы выступили лучше многих европейских стран. Я говорил и скажу снова: это очень неплохой результат для воюющей страны. Можно долго сравнивать Олимпиаду в Рио, скажем, с играми в Атланте 1996 года. Тогда сборная Украины завоевала рекордные девять золотых медалей. Но это был ресурс советского спорта, а сегодня он уже окончательно исчерпался, мы не должны себя обманывать. Игры в Рио показали объективную реальность — то, что мы вкладывали в спорт все годы независимости Украины, то и имеем. А вкладывали совсем мало. Плюс добавьте сюда потери критически важной спортивной инфраструктуры олимпийской подготовки вследствие оккупации Крыма и частей Луганской и Донецкой областей.

"Игры в Рио показали объективную реальность: то, что мы вкладывали в спорт все годы независимости Украины, то и имеем. А вкладывали совсем мало"

Что касается других нюансов, скажу одно: мы все несём солидарную ответственность за подготовку наших спортсменов. Государство — за материальные условия, необходимые для сборных. Федерации и НОК — за отбор лучших спортсменов. Тренеры — за правильно построенный тренировочный процесс. На Олимпиаде спортсмены должны быть на пике своей формы. К сожалению, бывают случаи, когда тренеры перегружают их участием в каких-то второстепенных, коммерческих соревнованиях. Проще говоря, заработками.

В Украине вопрос большого спорта в принципе болезненный. Молодые люди просто не видят для себя перспектив в нём. Они не понимают, как в этой стране заниматься спортом и при этом достойно жить. Так может, спортсменам и тренерам стоит дать больше денег за победу в Олимпиаде, повысить зарплаты?

— Наши спортсмены сегодня получают одни из самых больших призовых в мире за победы на Олимпиаде: $125 тыс. — за золото, $80 тыс. — за серебро и $55 тыс. — за бронзу. Например, в США за золото Олимпиады платят всего $25 тыс.

За победу на чемпионатах мира, которые проходят один-два раза в год, наш спортсмен может получить ещё до 100 тыс. грн призовых от государства. За золото чемпионата Европы — 50 тыс. грн., за победу на Кубке мира — 40 тыс. грн.

Ведущим спортсменам страны также дополнительно выплачивают стипендию президента — до 15 тыс. грн. в месяц, 8,6 тыс. грн. от Кабмина, около 6,5 тыс. грн от НОК.

Другой вопрос, что спортсмен может получить достойные призовые раз или два в жизни, когда он на пике. И речь идёт о единицах. Если же говорить о штатных членах сборных команд Украины, то до последнего времени их зарплаты были не очень высокими — с премиальными 5–8 тыс. грн в месяц.

Мы приняли решение повысить базовые ставки для спортсменов. Кроме того, с 1 января в стране подняли минимальную заработную плату. В итоге средняя зарплата у спортсменов составляет сейчас около 12 тыс. в месяц.

А как обстоят дела с зарплатами тренеров? Многие из них именно по материальным причинам уезжают тренировать спортсменов за границу.

— С тренерами всё так же остро и больно. Вы знаете, что и наше министерство, и НОК являются проводниками антидопинговой политики. Мы чётко стоим на позиции неприменения допинга спортсменами. Это означает, что в спорт нужно возвращать те методики, которыми тренеры пользовались в бездопинговую эру. А многие из них уже давно уехали за границу.

"Средняя зарплата у спортсменов составляет сейчас около 12 тыс. в месяц"

С этого года нам удалось выбить дополнительные деньги на зарплату тренерам из бюджета. В итоге главный тренер в Украине, который работает со сборной, будет получать 30 тыс. грн в месяц, а индивидуальный, который работает с одним спортсменом, — около 22–25 тыс. грн. Это уже серьёзная заявка на то, чтобы тренеры возвращались в Украину.

Конечно, всё было бы намного лучше, если бы спортсмены и тренеры получали не только хорошую государственную, но и спонсорскую поддержку от коммерческих структур и меценатов. За рубежом, если кто-то выиграл соревнование, может заключить рекламный контракт. К сожалению, в Украине со спортсменами такого же уровня большие компании редко заключают контракты. Не в том состоянии экономика страны.

Вы как-то сами

Периодически у вашего министерства возникают конфликты со спортивными федерациями. Это связано с выделением для них финансирования?

— У министерства нет конфликтов с федерациями. Бывает, что в этих организациях существуют различные фракции, ведущие между собой борьбу. Затем это перерастает в острый внутренний конфликт, в который стороны пытаются вовлечь министерство.

Что касается финансирования, у нас есть две формы работы с федерациями. Традиционная — когда средства идут через министерство под конкретные мероприятия согласно календарному плану на год. План формируется в начале каждого года и утверждается министерством с учётом предложений федераций. Это учебно-тренировочные сборы, внутренние и международные соревнования. При этом работает автоматическая и прозрачная формула. Она определяет количество выделяемых средств на год по каждому виду спорта. Формула учитывает успешность выступлений спортсменов на международных соревнованиях, какие они завоёвывают медали, массовость вида спорта.

Вторая — экспериментальная (сейчас в эксперименте лёгкая атлетика, хоккей, тяжёлая атлетика, прыжки в воду, баскетбол), более автономная, европейская форма. Опять-таки по формуле определяется бюджет вида спорта на год. Но федерация — участник эксперимента получает эти средства напрямую через Казначейство, а не через министерство. И здесь общественность уже сама решает, как наиболее эффективно распределить этот бюджет. С другой стороны, у федераций появляется больше ответственности, а у нас больше вопросов по контролю эффективности использования средств. Я лично сторонник второй формы.

Игорь Жданов: "Чемпиона можно вырастить в любой системе. Главное, чтобы был талантливый тренер, который бы болел за спортсмена, и талантливый спортсмен, который хочет стать олимпийским чемпионом"

Федерации могут как-то сами зарабатывать, помимо финансов, которые им выделяет государство?

— Могут, но многие не привыкли и не умеют зарабатывать. Конечно, сейчас это сложно. Как я уже говорил, если бы экономика работала, у федераций было бы больше спонсоров. Но хоть что-то заработать самим вполне реально, если двигаться в направлении спортивного маркетинга.

У нас есть федерации, которые уже научились зарабатывать?

— Например, федерация биатлона. Посмотрите, как они привлекают спонсоров: "Перша приватна броварня", агрокомпании, косметика. Есть спонсоры у федераций баскетбола, футбола. Придите на их соревнования и увидите там достаточно много рекламы. У федерации лёгкой атлетики есть партнерство с Nike, МАУ, одним из коммерческих банков.

Вместе со специалистами в сфере спортивного маркетинга мы стараемся проводить семинары и форумы для руководства федераций о том, как работать со спонсорами. Очередной тренинг запланирован на конец апреля. Но, повторюсь, многие федерации привыкли работать по-старому, только с государственными деньгами.

В Верховной Раде когда-то разработали документ "Международно-правовые акты в сфере спорта" под редакцией Владимира Литвина, который был спикером. В этом документе написано, что основа европейской модели спорта — это клубная система. Насколько я поняла, именно такая система рекомендована и для спорта в Украине. Почему она до сих пор не заработала?

— Вопрос к Верховной Раде. Сегодня у нас в основном развиваются клубы неолимпийских видов спорта. И это естественно. Потому что 99% ДЮСШ создавались под олимпийские виды спорта. А ниша любительского спорта не занята. Я не вижу в этом больших проблем — в Украине должна развиваться и система ДЮСШ, и спортклубов. Но ДЮСШ должны также иметь право зарабатывать, как и спортивные клубы. Зачем их ограничивать?

Моя задача как министра сейчас — уравнять в правах клубы и ДЮСШ. Если спортклуб предоставляет такую же услугу, как и спортшкола, он должен иметь право на финансирование из местного бюджета. Но при этом надо выполнять все правила и нормы, предусмотренные государством для ДЮСШ.

Чемпиона можно вырастить в любой системе. Главное, чтобы был талантливый тренер, который бы болел за спортсмена, и талантливый спортсмен, который хочет стать олимпийским чемпионом.