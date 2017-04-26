Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри намерен вернуться на ринг в грядущем июле. Об этом боксер сообщил на своей странице в Instagram.

Фьюри хочет выступить в рамках одного вечера с чемпионом WBO в среднем весе Билли Джо Сондерсом, который 8 июля в Лондоне сразится с Автандилом Хурцидзе.

"Цыганский Король сообщает миру, что он будет аккомпанировать единственному в мире Билли Джо Сондерсу, когда он будет драться с "Дэнни де Вито". Я возвращаюсь. Еду в Марбелью тренироваться. Я возвращаюсь, чтобы разобраться со всеми мешками. Здесь так много мешков, надо избавиться от них", - сообщил Фьюри.

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