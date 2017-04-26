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Главная » Стиль жизни » Спорт » Видео Фьюри намерен выйти на ринг летом

Видео Фьюри намерен выйти на ринг летом

<span class="label red">Видео</span> Фьюри намерен выйти на ринг летом
Тайсон Фьюри / Фото: Getty Images

Боксер начинает тренировки

26.04.17 234
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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри намерен вернуться на ринг в грядущем июле. Об этом боксер сообщил на своей странице в Instagram.

Фьюри хочет выступить в рамках одного вечера с чемпионом WBO в среднем весе Билли Джо Сондерсом, который 8 июля в Лондоне сразится с Автандилом Хурцидзе.

"Цыганский Король сообщает миру, что он будет аккомпанировать единственному в мире Билли Джо Сондерсу, когда он будет драться с "Дэнни де Вито". Я возвращаюсь. Еду в Марбелью тренироваться. Я возвращаюсь, чтобы разобраться со всеми мешками. Здесь так много мешков, надо избавиться от них", - сообщил Фьюри.

 

Training hard today.

Публикация от Tyson Fury (@gypsyking101)

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