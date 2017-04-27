Боксеры Владимир Кличко и Энтони Джошуа накануне главного боя этого года провели открытую тренировку в Лондоне (Великобритания). Об этом сообщает Укринформ.

Украинский боксер Владимир Кличко в среду, 27 апреля, на открытой тренировке в Лондоне продемонстрировал публике несколько стандартных упражнений, скорость и ритмичность движений, работу рук и ног.

Британский боксер Энтони Джошуа показал публике свою готовность к бою, особенно защиту от мощного удара украинского боксера.

Напомним, Владимир Кличко (64-4, 54 КО) и Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) проведут боксерский поединок за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиями IBF, IBO и WBA Super 29 апреля на лондонском стадионе "Уэмбли". В прямом эфире 29 апреля боксерский бой покажет телеканал Showtime, начиная с 16:15 по восточно-американскому времени. В Украине в прямом эфире в рамках программы "Большой бокс" поединок покажет телеканал "Интер". Начало программы в 20:30, начало боя Кличко - Джошуа ориентировочно в 23:00 - 00:00.