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Главная » Стиль жизни » Спорт » Свитолина пробилась в финал теннисного турнира в Стамбуле

Свитолина пробилась в финал теннисного турнира в Стамбуле

Свитолина пробилась в финал теннисного турнира в Стамбуле
Элина Свитолина / Фото: stanbulcup.kozawos.com

В последний день турнира будет два финала с участием украинских теннисисток

29.04.17 192
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В турецком Стамбуле завершился первый полуфинальный матч теннисного турнира TEB BNP Paribas Istanbul Cup, в котором украинка Элина Свитолина обыграла Яну Чепелову из Словакии. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на официальный сайт турнира.

Наша спортсменка выиграла со счетом 6:2, 6:3.

Украинка имела явное преимущество на протяжении всего матча. В первой партии Свитолина позволила своей сопернице взять только два гейма, а во втором - три. Примечательно, что матч украинка завершила победой на гейме при подаче соперницы.

В финале лучшая теннисистка Украины сыграет с победительницей матча: Ирина Камелиа Бегу (Румыния) - Элис Мертенс (Бельгия).

Ранее сегодня в финал парного турнира вышли украинка Надежда Киченок и словенка Далия Якупович, которые обыграли китайско-черногорский дуэт Нао Хибино-Данка Ковинчич со счетом 6:4, 6:4.

Таким образом, в последний день турнира будет два финала с участием украинских теннисисток.

Напомним, турнир в Стамбуле проходит с 24 по 30 апреля.

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